Milan, domani rifinitura direttamente a San Siro

MILANO – Tra due giorni il Milan tornerà in campo per recuperare la partita col Genoa, valida per il ventiseiesimo turno di campionato. Tuttavia, come riferisce Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, domani i rossoneri svolgeranno l’allenamento di rifinitura direttamente a San Siro e non a Milanello. In questo modo la squadra comincerà ad abituarsi all’idea di dover giocare senza pubblico.

