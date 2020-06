Milan, diversi giocatori al centro sportivo nonostante il giorno di riposo

MILANO – Non c’è attimo da perdere. La rincorsa all’Europa da parte del Milan è ripartita dalla vittoria sul Lecce e richiede massimo impegno sino all’ultimo minuto del campionato. Essere pronti fisicamente e mentalmente risulta più che mai decisivo quando si devono giocare tre partite a settimana in un mese e mezzo. Lo sanno bene i giocatori rossoneri che, nonostante abbiamo avuto oggi il giorno di riposo, si sono ugualmente presentati al centro sportivo di Milanello per allenarsi. Tra i presenti, come riferisce Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, anche gli infortunati Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic, oltre a Leo Duarte, Rade Krunic ed Ante Rebic.

