Milan, diverse novità di formazione contro il Toro

MILANO – Potrebbero esserci diverse novità di formazione domani sera in casa Milan. Rispetto alla partita di campionato col Brescia, Mister Stefano Pioli starebbe pensando di cambiare tre o quattro pedine nel suo scacchiere per la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Nell’ormai collaudato 4-4-2, In difesa Musacchio è in vantaggio su Kjaer per affiancare Romagnoli, a metà campo Krunic potrebbe sfilare la maglia da titolare a Kessié mentre, per quel che riguarda l’attacco, Rebic e Piatek sono in ballottaggio rispettivamente con Leao e Ibrahimovic. Occhio, inoltre, alla candidatura di Bonaventura per la fascia sinistra.