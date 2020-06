Milan, contro la Roma senza due titolarissimi

MILANO – Il campionato del Milan è ricominciato col botto. La vittoria per 4-1 a Lecce ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente rossonero, che ora si prepara ad affrontare la Roma in uno scontro diretto per l’Europa. Tuttavia, mister Pioli dovrà fare a meno di due titolarissimi: Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. L’attaccante svedese sta recuperando dal problema al polpaccio destro e proverà a rientrare contro la Spal, mercoledì prossimo. Anche il difensore danese, infortunatosi nel primo tempo contro il Lecce, potrebbe tornare a disposizione nella sfida con gli estensi. Al suo posto giocherà il giovane Matteo Gabbia, nonostante al Via del Mare non abbia affatto brillato. L’attacco, invece, sarà ancora guidato da Ante Rebic.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...