Milan, comunicato ufficiale: due nuovi ingressi in società

MILANO – Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet, il Milan ha reso noti due nuovi ingressi in società: “AC Milan annuncia gli ingressi in Società di Valerio Rocchetti, nel ruolo di Retail, Licensing & E-commerce Director e di Alessandro Zissis nel ruolo di Venue Director.

Valerio Rocchetti si unisce al Club rossonero dopo una lunga esperienza nel mondo retail in Slam Jam e nel Gruppo Yoox Net- A- Porter.

Alessandro Zissis, dopo una lunga carriera in alcune tra le più grandi catene alberghiere internazionali presenti in Medioriente, è stato a capo del business internazionale di Merlin Entertainment Group.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: ‘A nome di tutti i colleghi sono molto lieto di dare il benvenuto ad Alessandro e Valerio. Sono certo che, per il loro track record professionale, le competenze e la passione per questo Club, sapranno dare un impulso determinante alle nostre attività commerciali e ancora più valore all’engagement con i nostri milioni di fan. Arricchirsi delle esperienze maturate al di fuori del mondo del calcio di questi due professionisti rappresenta un altro importante passo avanti per il nostro ambizioso progetto commerciale'”.