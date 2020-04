Milan, centrocampo da rifare: l’unico punto fermo è Bennacer

MILANO – Si preannunciano grandi cambiamenti in casa rossonera per quel che concerne il centrocampo. Quest’ultimo è forse il principale punto debole dell’attuale Milan, per cui potrebbe radicalmente mutare volto nella prossima finestra di mercato. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’unica certezza si chiama Bennacer. Il giovane algerino ha convinto e sarà confermato come regista titolare e fulcro del gioco. Tutti gli altri, invece, sono in discussione. Di sicuro andranno via Biglia e Bonaventura, per le scadenze dei rispettivi contratti. Inoltre Saelemaekers non verrà riscattato e tornerà in Belgio. Paquetà, dal canto suo, è diventato un oggetto misterioso e il Milan lo ha praticamente messo sul mercato. Il brasiliano piace molto al Benfica e sta prendendo corpo l’ipotesi di uno scambio con Florentino Luis.

Infine ci sono Kessié e Krunic. Per il primo, in caso di offerta ritenuta congrua, il Milan si siederebbe volentieri al tavolo delle trattative. Nelle ultime ore è emersa anche l’dea di offrirlo al Napoli come contropartita per Milik. Per Krunic, acquistato meno di un anno fa, vale lo stesso discorso, ma la società meneghina potrebbe anche farlo partire in prestito per dargli l’occasione di consacrarsi e poi tornare a Milano.

