Milan, Castillejo: “Sempre uniti contro tutto e tutti”

MILANO – C’è grande rammarico in casa rossonera per non aver ottenuto tre punti contro la Fiorentina nella sfida di ieri sera. In superiorità numerica il Milan si è fatto rimontare e, seppur con decisioni arbitrali dubbie, è stata persa una grande occasione nella lotta per l’Europa. Attraverso un post su Instagram, Samuel Castillejo ha pubblicato un messaggio dal sapore palesemente polemico: “Sempre uniti contro tutto e tutti“.

