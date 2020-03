Milan, Biglia si svincolerà a fine stagione. Possibile ritorno in patria per l’argentino

MILANO – Lucas Biglia e il Milan si separeranno a fine stagione. Il contratto del centrocampista argentino è in scadenza a giugno e il club rossonero non ha intenzione di trattare il rinnovo. D’altronde, il classe ’86 non ha reso come ci si sarebbe aspettato in questi anni ed ha saltato moltissime partite per infortunio. Il Milan si libererà così di un ingaggio molto pesante, da circa tre milioni a stagione. Biglia dal canto suo, come riferisce MilanNews24, potrebbe fare ritorno in patria per concludere lì la propria carriera.

