Milan, Andrea Conti diventerà padre

MILANO – Nonostante la sua stagione si stia svolgendo fra alti e bassi, e il suo futuro in rossonero sia ancora tutto da scrivere, Andrea Conti sta finalmente trovando quella continuità che non aveva mai avuto, a causa di problemi fisici, dall’inizio della sua avventura all’ombra del Duomo. Inoltre, il classe ’94 sta per vivere una delle gioie più grandi che la vita possa regalare, dato che diventerà padre. E’ stato lo stesso Conti a farlo sapere, pubblicando un post su Instagram in cui bacia la pancia della moglie Martina Zanga, con la scritta “Non servono parole“.