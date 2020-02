MILANO – Accordo trovato: Milan ed Emirates proseguiranno il loro rapporto commerciale. Stando a ciò che riferisce Gazzetta.it, le parti hanno trovato l’intesa per rinnovare l’attuale accordo in scadenza a giugno. La cifra, però, sarà inferiore rispetto a quella percepita finora dal Milan: non più quattordici milioni di euro più bonus, ma circa dieci. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live