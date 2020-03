Milan, a Torino per riscrivere la storia: la vittoria in Coppa Italia contro la Juve manca da 35 anni

MILANO – Domani sera, all’Allianz Stadium di Torino, il Milan si giocherà l’accesso alla finalissima di Coppa Italia. I rossoneri, però, sono chiamati ad una sorta di impresa, considerando l’1-1 dell’andata e le pesantissime assenze. Mister Pioli dovrà infatti rinunciare al contributo di Ibrahimovic, Theo Hernandez, Castillejo e Donnarumma. Praticamente quattro fra i giocatori più decisivi dell’intera squadra. Non solo, ma il Diavolo dovrà anche provare a riscrivere la storia. Le statistiche parlano chiaro: il Milan non batte la Juventus in Coppa Italia persino dal 1985. Da allora, otto vittorie dei bianconeri e cinque pareggi. La nota positiva per domani è che per passare il turno potrebbe bastare anche un pareggio, segnando però almeno due reti (con un eventuale 1-1, invece, si andrebbe ai supplementari). Insomma, la strada verso la finale è decisamente in salita, ma il pallone, per fortuna, è rotondo…

