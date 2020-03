Milan, 4 partite in programma nel mese di marzo

MILANO – Salvo ulteriori e neanche troppo remoti colpi di scena, il Milan dovrebbe disputare quattro partite nel mese di marzo appena cominciato. Fra tre giorni ci sarà la semifinale di ritorno in Coppa Italia, contro la Juventus, mentre lunedì 9 i rossoneri faranno visita al Lecce per il posticipo del ventisettesimo turno di campionato. Il 15 marzo è in programma la sfida con la Roma a San Siro. Il 23, invece, gli uomini di Pioli saranno ospiti a Ferrara della Spal. Il fine settimana del 29 marzo è prevista l’ultima sosta stagionale per le Nazionali.

