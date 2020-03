Mentana: “Vergognose le parole di Zhang”

MILANO – Il giornalista Enrico Mentana, di nota fede interista, ha criticato su Facebook le dure parole utilizzate dal presidente dell’Inter, Steven Zhang, nei confronti di Paolo Dal Pino: “Un presidente di una società di Serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso, ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social”.

