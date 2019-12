Massara: “Mercato? Se ci saranno occasioni ci muoveremo”

MILANO – A pochissimi minuti dal calcio d’inizio di Atalanta-Milan, Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Siamo molto soddisfatti di Pioli, la squadra sta crescendo settimana dopo settimana. Sul piano del gioco e dell’atteggiamento non abbiamo bisogno di ulteriori conferme, ma dobbiamo dare un’accelerata alla classifica, per iniziare a recuperare posizioni importanti. Oggi è una partita molto difficile, contro un avversario davvero forte, ma è un’occasione da sfruttare. Mercato? Cercheremo, se ce ne sarà l’opportunità, di muoverci per migliorare l’organico. Valuteremo anche con mister Pioli, ma ora pensiamo alla partita”.