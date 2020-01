Marotta: “Scambio Politano-Spinazzola? Troppo clamore, abbiamo fatto le nostre valutazioni”

MILANO – L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dello scambio sfumato con la Roma tra Politano e Spinazzola: “C’è stato un clamore mediatico eccessivo. Spinazzola è un ottimo professionista, ma per andare a buon fine le trattative devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche. Terminate queste valutazioni, la società non poteva concludere questa operazione e ho comunicato al mio collega della Roma che non potevamo effettuarla più. Ricordo che Santon per tre volte non ha trovato collocazione per situazioni analoghe. Quando si tratta di operazioni con così tanti soldi in ballo, è giusto che la società analizzi tutto in modo approfondito prima di decidere”.