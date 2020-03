Marocchi: “Milan senza intraprendenza. Ibra? Sembra abbia giocato con poca passione”

MILANO – L’ex calciatore Giancarlo Marocchi, oggi opinionista televisivo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione fornita ieri dal Milan e, in particolare, da Ibrahimovic: “Ibra è sempre bravo, ma col Genoa mi pare abbia giocato senza passione e ciò può essere indicativo. Le parole di Pioli ci hanno ributtato indietro di due mesi: si percepiva la delusione per non aver visto un Milan arrembante. Si può anche perdere, ma al Milan è mancata proprio l’intraprendenza messa in mostra negli ultimi tempi. Lui dice che non c’entra ciò che è successo fra i dirigenti, ma forse non è esattamente così…”.

