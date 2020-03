Marianella: “Rangnick? Bravo a scoprire talenti, ma ha un grande difetto…”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24, il noto telecronista Massimo Marianella si è espresso su Ralf Rangnick, allenatore accostato con insistenza alla panchina del Milan per la prossima stagione: “Se la scelta dovesse davvero ricadere su Rangnick, bisognerebbe fare attenzione su un aspetto in particolare. E’ un grande uomo di calcio, un grande scopritore, ha uno straordinario occhio per i talenti e sa valorizzarli, ma sotto pressione va in difficoltà. E’ il suo grande difetto e ce lo dice tutta la sua carriera”.

