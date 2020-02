Marani: “I protagonisti del derby? Dico Lukaku per l’Inter, nel Milan invece…”

MILANO – Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato di quelli che potrebbero essere i grandi protagonisti del derby: “Per l’Inter scelgo Lukaku, per il Milan qualcuno penserà a Ibrahimovic, ma dico Donnarumma. Sarà una partita bellissima. Lukaku non ha mai saltato una partita ed è stato trascinante nei momenti decisivi, ha risolto lui tante situazioni, ha trovato una convivenza con Lautaro Martinez. Donnarumma, dal canto suo, è un fuoriclasse che tra due settimane compirà 22 anni ed è alla quinta stagione da titolare nel Milan. E’ stato spesso insuperabile, tante volte ha salvato situazioni difficile. E’ il miglior portiere del campionato ed uno dei migliori in Europa”.

Caricamento sondaggio...