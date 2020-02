Marani: “Dinastia Maldini? Storia senza eguali nel calcio”

MILANO – Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha commentato l’esordio di Daniel Maldini con il Milan: “E’ molto emozionante. E’ un po’ il pensiero di tutti noi che abbiamo fatto in tempo a vedere il debutto del papà, che me lo ricordo con grande freschezza. Sicuramente è una storia straordinaria, che non ha pari in tutta la storia del calcio: quella di tre generazioni, ovvero nonno, papà e nipote che diventano tutti calciatori con la maglia rossonera. Il 20 gennaio dell’ ’85 debuttava Paolo Maldini, scrivendo una storia straordinaria: lo considero il più grande milanista di tutti”.

Caricamento sondaggio...