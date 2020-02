Mancini non pone limiti: “Voglio vincere Europeo e Mondiale con l’Italia”

MILANO – Il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha concesso un’intervista ai microfoni di esquire.com, parlando di quelli che sono i suoi grandi obiettivi sulla panchina azzurra: “Europei? L’Italia deve sempre partire per vincere. Veniamo da buone prestazioni ma gli Europei iniziano tra quattro mesi e non credo che il girone sarà così semplice come si dice, perché ci sono squadre toste da affrontare. Tuttavia bisogna essere ottimisti e pensare positivo. Futuro dopo l’Italia? Non ci ho ancora pensato, per il momento il mio obiettivo è riportare in Italia la vittoria di un Europeo e di un Mondiale”.

