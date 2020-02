Mancini: “Ecco qual è la differenza fra i club italiani e quelli esteri”

MILANO – Intervistato da Esquire.com, Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, si è espresso sulla Serie A: “Il campionato deve tornare ai livelli degli anni ’80 e ’90, quando rappresentava il miglior calcio del mondo. Oggi la differenza tra il calcio italiano e quello espresso all’estero risiede nei capitali a disposizione dei club, che sono minori in Italia rispetto alle altre grandi società. Sono certo che in Italia potranno arrivare proprietà importanti ad investire nel calcio”.

