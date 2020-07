Maldini: “Stefano è l’uomo giusto per la squadra che vogliamo”

MILANO – Sono state aggiunte sul comunicato del Milan, nel quale si annuncia il rinnovo di Pioli, le parole di Paolo Maldini. Ecco cosa ha detto l’ex Capitano rossonero: “Stefano è diventato il nostro allenatore in un momento molto difficile. Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo avuto la conferma che la qualità e la professionalità pagano sempre. Stefano è l’uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: una squadra di successo, giovane e affamata di vittorie”. LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE