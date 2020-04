MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport’, Andrea Maldera, ex match analyst del Milan e oggi collaboratore di Andriy Shevchenko nella Nazionale ucraina, ha parlato delle idee di Sheva per il futuro: “Dopo l’esperienza da Commissario Tecnico, l’obiettivo di Andriy è quello di allenare un club. Quale campionato? Magari Serie A o Premier League”.

