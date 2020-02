Malagò: “Var? Sono contrario al Challenge”

MILANO – Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, esprimendosi anche sul Var: “A volte guardo le partite con mio padre. La sua generazione non ha conosciuto neanche la moviola. Mi chiede: ti sembra normale punire la casualità? Penso sul fallo di mano di aver risposto. Challenge? Sinceramente, non credo sia la soluzione. Temo che spezzetterebbe troppo la competizione. Ritengo che bisognerebbe intervenire a monte”.

