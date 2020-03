Malagò: “Spero che il campionato finisca, ma decide Gravina”

MILANO – Intervistato dai microfoni di GR Parlamento, Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro dell’attuale campionato: “Nessuno sa come staranno le cose tra uno, due, o tre mesi. Nessuno poteva immaginare qualcosa del genere. Serie A? Personalmente preferirei che il campionato finisse, così si eviteranno le strumentalizzazioni, ma non so se ci riusciranno. Non devo entrare nelle scelte della Figc: è giusto che decida Gravina”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live