Luis Fabiano ricorda: “Avevo un accordo con Galliani, dovevo andare al Milan. Ma il Siviglia…”

MILANO – L’ex centravanti brasiliano Luis Fabiano, soprannominato ‘O Fabuloso’ e affermatosi nel grande calcio con la maglia del Siviglia, ha svelato alla Gazzetta dello Sport un retroscena di mercato riguardante il Milan: “Nel 2005 ero ad un passo dal trasferimento alla Roma, ma scelsi il Siviglia. Nel 2010 invece era tutto fatto con il Milan, avevo parlato con Galliani trovando l’accordo, ma il Siviglia non accettò e non mi fece partire. Il rammarico è reso ancor più grande dal fatto che quell’anno i rossoneri vinsero lo Scudetto…”.

