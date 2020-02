Lucescu: “Nel derby prova di carattere dell’Inter”

MILANO – Mircea Lucescu, ex allenatore dell’Inter, ha detto la sua sul derby ai microfoni del portale TMW: “Che carattere l’Inter nel derby. Questo è l’anno dei nerazzurri, hanno una fame incredibile. Merito di Conte, del club, di tutto l’ambiente. Si vede la mano dell’allenatore. Per lo Scudetto non sarà facile perché la Juventus non mollerà la presa, ma anche la vittoria nel derby, per come è maturata, è un segnale importante. Poi è arrivato Eriksen, uno che ha grandissima esperienza. Questa squadra mi piace tanto”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live