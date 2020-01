Longhi: “Ibra non sta facendo follie. E’ statico, ma…”

MILANO – Il giornalista Bruno Longhi, intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso sulle prime tre apparizioni di Zlatan Ibrahimovic nella sua nuova avventura al Milan: “Ibra non mi pare che stia facendo follie, è abbastanza statico in campo, ma i ‘bambini’ dell’asilo rossonero si sentono rinfrancati nell’averlo accanto. La sua presenza trasmette coraggio ai giovani giocatori del Milan e, al tempo stesso, rappresenta comunque un pericolo in più per gli avversari”.