Lodetti: “Pioli? Non dovrebbe dimettersi”

MILANO – Che Stefano Pioli non verrà confermato sulla panchina del Milan appare ormai certo. Nella prossima stagione, con ogni probabilità, il tecnico emiliano non sarà alla guida della squadra rossonera. Il candidato numero uno per prendere il suo posto è Ralf Rangnick, profilo apprezzatissimo da Ivan Gazidis. Nei giorni scorsi è persino emersa l’ipotesi che Pioli potesse dimettersi prima della fine del campionato, ma attualmente non vi sono riscontri. Ai microfoni di Radio Sportiva ha detto la sua Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan: “Credo che Pioli debba rimanere al suo posto e fare il lavoro per il quale è pagato. La situazione si è creata fra membri della società, non con lui, per cui dovrebbe portare avanti il percorso che ha iniziato mesi fa”.

