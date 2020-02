Liverpool, Klopp mette nel mirino un record del Milan

MILANO – E’ a dir poco dominante il Liverpool di Jurgen Klopp, primo in classifica in Premier League con 22 punti di vantaggio sul Manchester City secondo. I Reds stanno frantumando record su record e sono arrivati, dopo 25 giornate di campionato, a 24 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Già, zero sconfitte. Prendendo in considerazione anche la scorsa stagione, vediamo come il Liverpool si trovi a ben 42 partite consecutive senza perdere. Il record assoluto lo detiene il Milan che, tra il 1991 e il 1993 con Fabio Capello in panchina, fu in grado di arrivare persino a 58 risultati utili di fila. Record straordinario, finito concretamente nel mirino di Klopp.

