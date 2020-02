LIVE / Saelemaekers si presenta: “Un sogno essere al Milan, spero di diventare titolare”

MILANO – Alexis Saelemaekers, esterno belga acquistato dal Milan nell’ultimo giorno del mercato invernale, si presenta in conferenza stampa a Milanello.

SULLA SUA CARATTERISTICA MIGLIORE – “Crossare e fare assist”.

SUL CALCIO ITALIANO – “La parte tattica in Serie A è diversa rispetto al campionato belga. In Italia c’è sicuramente una intensità maggiore, non solo in partita ma anche durante gli allenamenti”.

SUL FUTURO – “Non so se rimarrò al Milan a fine stagione. Per la mia carriera è fondamentale essere arrivato fin qui, ma queste cose riguardano Milan e Anderlecht. Io penso al campo e a fare del mio meglio per meritare la fiducia”.

SUL NUMERO 56 – “L’ho scelto perché è il primo che ho avuto sulle spalle quando sono diventato un calciatore professionista”.

SUL SUO RUOLO – “Posso giocare terzino, ma anche esterno alto. Posso fare più ruoli e cercherò di fare il massimo per dare un contributo importante al gruppo”.

SUL DERBY – “E’ una partita molto importante, un evento speciale, cercherò di dare una mano per vincere”.

SULL’ESORDIO: “Sono contento di aver giocato già alcuni minuti, spero di giocare ancora e di ritagliarmi uno spazio sempre più importante nel corso delle settimane, diventando magari titolare. Essere al Milan per me è un sogno. Ci sono grandi campioni come Ibrahimovic e dirigenti che hanno fatto la storia del calcio”.