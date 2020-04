Lippi e la finale di Manchester: “La più amara della mia carriera”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di ‘Rai Radio Uno’, Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, ha ricordato la finale di Champions League persa nel 2003 contro il Milan, a Manchester: “In questi giorni di quarantena mi sono rivisto tutte le partite del Mondiale 2006 e tutte le finali a cui ho partecipato da allenatore. Ne ho disputate diverse, qualcuna anche sfortunata, ma le finali rappresentano sempre dei cammini importanti. Quella che mi ha lasciato di più l’amaro in bocca è sicuramente quella di Manchester, persa ai calci di rigori contro il Milan di Ancelotti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live