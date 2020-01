L’ex allenatore di Eriksen: “Poteva andare al Milan, ma…”

MILANO – Tonny Hermansen, ex allenatore di Christian Eriksen, ha svelato un retroscena di mercato sul centrocampista danese ai microfoni di TMW: “Eriksen ha fatto una scalata clamorosa, bruciando le tappe già quando da ragazzino la Nazionale danese lo faceva giocare con categorie superiori alla sua età. Ricordo che prima di passare dall’Odense all’Ajax lo volevano tutte le principali società d’Europa: Chelsea, Barcellona, Real Madrid e anche il Milan. Ma Christian scelse la piazza migliore per continuare a crescere e formarsi come uomo, oltre che come calciatore”.