L’Equipe rilancia: Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan

MILANO – Nonostante la smentita arrivata direttamente da parte di Maldini alcuni giorni fa, continuano ad essere insistenti le voci attorno ad un presunto accordo fra il Milan e Ralf Rangnick per la prossima stagione. L’indiscrezione lanciata dalla Bild, è stata confermata dall’Equipe. Secondo il quotidiano francese, le parti avrebbero già firmato un contratto e sarebbe stata inserita anche una pesante penale nei confronti del Milan, da pagare qualora il club facesse marcia indietro. Insomma, attualmente, tutti gli indizi sulla panchina rossonera in vista della prossima stagione portano a Rangnick.



