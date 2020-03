MILANO – Intervistato dai microfoni di ForzaPescara.com, Nicola Legrottaglie, tecnico della squadra abruzzese ed ex calciatore rossonero, ha parlato del Coronavirus: “Personalmente sono in isolamento in casa, con la speranza che tutto si risolva il prima possibile. Purtroppo abbiamo tutti sottovalutato il virus, anche nello sport, nonostante ci fossero i segnali”.

