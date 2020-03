Lega Serie A – Venerdì assemblea in videoconferenza

MILANO – Venerdì 13 marzo si svolgerà un’assemblea, in video conferenza, tra i vertici della Lega Serie A e i presidenti dei club. L’argomento principale, ovviamente, sarà il Coronavirus. L’obiettivo è cercare di riorganizzare il campionato, sperando ci siano le condizioni affinché possa regolarmente riprendere dopo il 4 aprile, al termine del Decreto attualmente in vigore che vieta le manifestazione sportive.

