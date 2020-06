Lecce-Milan, si sblocca Castillejo: primo gol in campionato per lo spagnolo

MILANO – Il Milan ha ripreso il proprio campionato con una vittoria convincente, per 4-1, sul campo del Lecce. Tra i principali protagonisti del successo rossonero c’è indubbiamente Samuel Castillejo. Non solo perché ha realizzato il gol di piatto sinistro che ha permesso alla squadra di sbloccare la partita, portandosi in vantaggio al 26′, ma anche perché è stato uno dei più attivi in campo. Precedentemente alla rete aveva già impensierito un ottimo Gabriel, portiere del Lecce, autore di diverse parate prima del gol rossonero. Per Castillejo si tratta del primo centro in questo campionato, il quinto in carriera in Serie A. In questa stagione, infatti, l’esterno classe ’95 aveva segnato soltanto in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro la Spal. Ancora una volta lo spagnolo ha dato segnali di crescita, dimostrando di poter essere un’arma fondamentale per Stefano Pioli nel finale di campionato.

