Lecce-Milan, problema fisico per Kjaer: i dettagli

MILANO – L’unica nota negativa per il Milan in questa bella serata è l’infortunio di Simon Kjaer. Il difensore danese ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo, lasciando il posto a Matteo Gabbia, per un trauma al ginocchio destro. Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi accertamenti. Kjaer ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero, motivo in più per sperare che possa tornare presto a disposizione di Pioli. Con l’infortunio di Musacchio (stagione finita) e Leo Duarte appena tornato dopo mesi di infortunio, attualmente soltanto Romagnoli e Gabbia (autore stasera di una prestazione negativa), sono pienamente arruolabili.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...