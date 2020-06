Lecce-Milan, Liverani: “Questa ripresa è un’incognita, ma ce la giochiamo con tutti”

MILANO – Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan: “Abbiamo tanta voglia di tornare in campo, anche se incognite e difficoltà sono tantissime. Per adesso paghiamo un prezzo abbastanza alto in termini di problemi fisici a causa della sosta: domani non ci saranno Barak, Deiola, Farias e Dell’Orco, oltre a Donati squalificato. Fortunatamente Barak e Farias a breve saranno recuperabili. La nostra squadra non rispecchia molto i pronostici, possiamo vincere o perdere con tutti. È normale che i valori sul campo saranno differenti tra noi e il Milan, ma in questo momento tutto è un’incognita. Mi aspetto comunque una gara molto difficile, contro una squadra che contro la Juventus ho visto in forma. Hanno individualità importanti, che noi possiamo colmare solo con il collettivo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live