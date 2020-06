Lecce-Milan, la designazione arbitrale

MILANO – Domani ripartirà il campionato del Milan, con la sfida sul campo del Lecce valida per il ventisettesimo turno. L’incontro fra rossoneri e giallorossi sarà diretto dall’arbitro Paolo Valeri, della sezione di Roma. Gli assistenti saranno Peretti e Liberti, con Illuzzi quarto uomo. Al Var ci sarà Doveri, all’Avar Fiorito.

I PRECEDENTI – Complessivamente favorevole il bilancio del Milan con questo arbitro: la squadra meneghina è stata diretta da Valeri in Serie A per 29 volte, collezionando 17 successi, 5 sconfitte e 7 pareggi. Tuttavia, il ricordo più recente non è particolarmente positivo: Valeri ha arbitrato la semifinale d’andata in Coppa Italia fra Milan e Juventus, scatenando moltissime polemiche per il calcio di rigore assegnato ai bianconeri nei minuti finali.

