Lecce-Milan: i convocati di Fabio Liverani

MILANO – In vista della sfida di domani contro il Milan, in programma allo Stadio Via del Mare alle 19.30, Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha convocato ben 29 calciatori. Di seguito la lista completa.

Radicchio, Vera, Petriccione, Lucioni, Paz, Donati (squalificato), Mancosu, Lapadula, Falco, Shakhov, Rossettini, Deiola, Monterisi (squalificato), Meccariello, Farias, Saponara, Gabriel, Vigorito, Calderoni, Rispoli, Babacar, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Sava, Tachtsidis, Chironi.

