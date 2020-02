Leao: “Un onore giocare nel Milan, Ibra è come un fratello maggiore”

MILANO – I microfoni di Milan Tv, canale ufficiale del club rossonero, hanno intervistato l’attaccante Rafael Leao: “Dentro al campo sono imprevedibile, ma fuori sono un ragazzo timido a cui piace riposare e dormire. Sono un tipo tranquillo. Non mi aspettavo di esordire nel derby, è stata un’emozione fortissima e la realizzazione di un sogno. Non mi sarei mai aspettarlo di arrivare al Milan così presto, ne sono felicissimo: è un grande onore per me vestire questa maglia gloriosa. Ibra? E’ come un fratello maggiore. Con lui si sente la differenza in campo, cerca sempre di aiutarti per farti migliorare. In campo è un po’ duro, ma fuori è sempre molto divertente”.

