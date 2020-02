Le probabili formazioni di Milan-Verona, rossoneri in emergenza

MILANO – E’ un Milan in grande emergenza in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona. Tra squalifiche, problemi fisici e influenza, Pioli dovrà fare a meno di alcuni giocatori fondamentali. In primis Zlatan Ibrahimovic, influenzato così come Simon Kjaer. L’attaccante svedese verrà sostituito da Rebic, mentre al posto del centrale danese giocherà Musacchio (anche lui non al meglio). Altre assenze pesanti riguardando il centrocampo: Ismael Bennacer è squalificato e il suo sostituto naturale, Lucas Biglia, rientrerà non prima di una settimana. Inoltre, Rade Krunic ha un piccolo problema fisico e la sua presenza è in dubbio. A metà campo, quindi, dovrebbero giocare Kessié e Calhanoglu, con Castillejo e Bonaventura sulle corsie esterne. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine.