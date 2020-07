Lazio, Inzaghi: “Pioli bella persona e ottimo tecnico. Ibra osservato speciale”

MILANO – L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan: “Penso che i miei giocatori stiano disputando una stagione grandissima, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Per il nostro primo Scudetto ci siamo quasi: mancano sette punti alla matematica qualificazione alla prossima Champions League. Dobbiamo prima pensare alla qualificazione matematica in Champions, poi vediamo che succede”.

SUL PIOLI – “Lo conosco bene, ho avuto la fortuna di averlo qui quando io allenavo la Primavera. È molto preparato ed è un’ottima persona. Ibra? E’ un grande campione, sicuramente sarà un osservato speciale: vedremo se comincerà da titolare o subentrerà dopo”.

