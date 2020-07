Lazio, contro il Milan mancherà l’attacco titolare

MILANO – Ieri sera la Lazio di Simone Inzaghi ha ottenuto un’importantissima vittoria per 2-1 sul campo del Torino, realizzando l’ennesima rimonta della sua stagione. Tuttavia, nel corso dell’incontro sono stati ammoniti Immobile e Caicedo, entrambi diffidati. Di conseguenza, i due attaccanti biancocelesti non potranno giocare contro il Milan, nella sfida in programma sabato sera all’Olimpico. Una vera e propria emergenza per Inzaghi che, dal canto suo, potrebbe decidere di avanzare Luis Alberto nel ruolo di seconda punta, alle spalle di Joaquin Correa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...