Calciomercato Milan – Ultim’ora, colpo Tonali: arrivano grandissime notizie!

Calciomercato Milan, Maldini fa sul serio per Tonali: ecco tutti i dettagli

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo aver finalmente sistemato la questione Ibra, che aveva tenuto in standby il calciomercato del Milan, Maldini può finalmente passare all'azione per quanto riguarda i colpi in entrata. Il Milan in queste ore sta facendo davvero sul serio per Sandro Tonali, che appariva già promesso ai cugini nerazzurri. In molti ora stanno parlando di un sorpasso da parte del Milan, che ora avrebbe ottime possibilità di aggiudicarsi il gioiello del Brescia. "Tonali vuole fortemente giocare nel Milan, lo ha sempre chiesto, anche perché è da sempre un grande tifoso rossonero. Il Milan punterà molto sulla voglia del giocatore" – ha detto Carlo Pellegatti al suo pubblico su YouTube. L'offerta del Milan al Brescia, come confermato sia da Sky Sport che da La Gazzetta dello Sport, consisterebbe in un prestito oneroso da 10 milioni di euro con l'aggiunta di un diritto di riscatto fissato a 25. Un'operazione da circa 35 milioni di euro complessivi, che però il Milan dilazionerebbe in due anni senza appesantire troppo il bilancio. Cellino preferirebbe un obbligo di riscatto come seconda tranche dell'operazione, anche se un prestito da 10 milioni sembrerebbe lasciare pochi dubbi sull'eventuale riscatto. Come confermato da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport infatti: "Il Milan ci sta provando per davvero per Tonali. I rossoneri potrebbero chiudere questa operazione ad una condizione economica vantaggiosa. Quando prendi un giocatore in prestito oneroso per 10 milioni di euro, poi il diritto o obbligo sono in pratica la stessa cosa perché di fatto è come se stessi anticipando una rata del pagamento". Probabilmente arriveranno altre novità a breve perché, come riportato da TMW, Giuseppe Bozzo, agente di Tonali, sarebbe già a Milano per discutere del futuro del suo assistito con entrambi i club di Milano. La sensazione però, stando alle ultime notizie, è che i rossoneri abbiano accelerato fortemente e che Maldini potrebbe davvero riuscire a mettere a segno il colpaccio Tonali.