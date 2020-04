Laudisa: “Milan, con Rangnick accordo raggiunto già a dicembre”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di Radio Sportiva, Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato del probabile arrivo di Ralf Rangnick nel Milan: “Gazidis ha un dialogo ormai ai dettagli per l’investitura di Rangnick come fulcro del nuovo corso. Gli indizi parlano di un accordo raggiunto già il 23 dicembre. Rangnick non ha ancora voluto indicare una lista di giocatori, perché prima vuole mettere in chiaro tutti gli aspetti con la proprietà, poi quando sarà definito il budget si potrà passare alla fase operativa. Vedremo se Pioli rimarrà o se Rangnick, oltre al ruolo di dirigente, siederà anche in panchina. Al momento mi sento di dire che il tedesco sarà anche allenatore“.

