Lapadula: “Milan? Fosse stato per me, sarei rimasto a vita…”

MILANO – Il giornalista Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Instagram, ha intervistato l’attaccante del Lecce Gianluca Lapadula, il quale ha ricordato anche la sua esperienza nel Milan: “Io sarei rimasto una vita al Milan, ma ci fu un cambio societario e i nuovi dirigenti non si capiva bene che progetti avessero. Io non rientravo nei piani e c’era il Genoa che mi voleva fortemente. Inoltre Ventura mi aveva chiamato in Nazionale, per cui avevo bisogno di giocare. Così accettai l’offerta del Genoa, seppur a malincuore visto il legame che si era creato con i colori rossoneri e i suoi tifosi”.

