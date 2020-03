Lapadula: “Il Milan è stato il coronamento di un sogno, mi chiamò Berlusconi e…”

MILANO – Contattato dal giornalista Nicolò Schira, Gianluca Lapadula, ex attaccante del Milan oggi in forza al Lecce, ha ricordato la sua esperienza in maglia rossonera: “Dopo la grande stagione fatta a Pescara mi cercarono Napoli, Lazio e Genoa, ma un giorno spuntò il Milan che chiuse l’operazione nel giro di 24 ore. Non c’è stato neanche bisogno che mi convincessero. Mi chiamò direttamente Berlusconi e scelsi il Milan senza avere dubbi. Ero l’uomo più felice del mondo. Il Milan per me è stato il coronamento di un sogno, è stato bellissimo giocare a San Siro e si è instaurato un bellissimo rapporto coi tifosi rossoneri. Abbiamo anche vinto un trofeo: la Supercoppa contro la Juve”.

