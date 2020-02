La Scala sul gol annullato a Ibra: “Regolamento cervellotico e idiota”

MILANO – L’avvocato Giuseppe La Scala, piccolo azionista del Milan, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva i due episodi arbitrali che ieri hanno fatto infuriare i rossoneri: “Il Milan in quest’ultimo periodo non è molto fortunato con gli arbitri. Nel caso del calcio di rigore, non capisco come sia stato possibile non andare al Var per controllare. Il gol annullato a Ibrahimovic? Purtroppo c’è un regolamento cervellotico e idiota”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live